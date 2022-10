Descrizione

Le bruschette sono un antipasto intramontabile, irresistibilmente gustoso e adatto a ogni occasione. Si possono preparare in mille modi diversi, con un’ampia varietà di ingredienti e verdure di stagione. Se in estate è impossibile rinunciare alle classiche bruschette con pomodoro fresco, mozzarella e basilico, in autunno il condimento per eccellenza non può che essere la zucca. Stuzzicanti e ricche di gusto, provate le nostre bruschette con zucca e formaggio spalmabile, ottime da servire anche come aperitivo rustico.