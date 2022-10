Descrizione

Le cotolette alla zucca sono una sfiziosa alternativa vegetariana alle tradizionali cotolette di carne, nonché un modo gustoso e stuzzicante per cucinare la zucca al forno. Leggere, appetitose e invianti: queste cotolette alla zucca impanate con uova, pangrattato e parmigiano sono ideali da servire in autunno, sia come antipasto, sia come secondo piatto. Scoprite come prepararle seguendo la nostra ricetta!