Descrizione

Cercate un’alternativa alla classica mozzarella in carrozza, che sia più leggera ma altrettanto saporita? Provate la mozzarella in carrozza al forno, preparata con gli ingredienti classici, che da sempre contraddistinguono la ricetta originale: pancarrè, mozzarella, uova e pangrattato. Invitante e ricca di gusto: perfetta da servire come antipasto o stuzzichino.