La prima comunione rappresenta un evento cruciale nella vita di ogni bambino e sono sempre di più i genitori che desiderano celebrarlo a casa, invitando gli amici e i parenti più stretti. Tutto ciò realizzando un buffet a casa per la comunione.

Buffet in casa per la comunione

Le idee per un buffet a casa per comunione sono davvero tantissime e non occorre essere chef esperti per ottenere risultati apprezzabili. Applicando semplici accorgimenti, chiunque potrà realizzare una festa da ricordare. Pranzo o cena che sia.

Antipasti

Il ricevimento per la comunione, solitamente, si organizza per pranzo, subito dopo la fine della cerimonia in chiesa. Ma è anche possibile optare per un buffet serale, magari approfittando delle belle giornate primaverili ed estive, soprattutto se si possiede un giardino oppure in terrazzo.

A prescindere dall’opzione prescelta, un buffet di antipasti, che possa accogliere, via via, gli invitati è sempre un’opzione gradita. Per stupire con gusto andranno benissimo i bicchierini salati, un finger food facile da realizzare ma di grande impatto scenografico. Potranno essere serviti freddi oppure tiepidi.

Fra gli abbinamenti migliori sono consigliati: formaggi morbidi e salmone affumicato, avocado e gamberi, insalate agrodolci, farro e verdure, muosse di verdure con pancetta croccante (o altri salumi a piacere). Immancabili, poi, le tradizionali pizzette e focaccine, dalle forme più disparate ma anche salatini e spiedini di mozzarelline e pomodori.

E, per proporre qualcosa di alternativo, molto gradito ai bambini, via libera ai fritti. Come crescentine, crocchette di patate, mini supplì e mozzarelline: vero spettacolo sia per il gusto che per il palato. Il buffet dovrà essere servito un un tavolo a parte con accompagnamento di bevande: succhi di frutta e bibite analcoliche per i più piccoli ma anche vini bianchi e aperitivi alcolici per accontentare anche gli invitati adulti.

Primi e secondi piatti

Dopo aver gustato gli abbondanti antipasti molti commensali potranno sentirsi già appagati ma, soprattutto se la festa è organizzata a pranzo, si dovranno prevedere ulteriori pietanze di “rinforzo”. Primi e secondi piatti indimenticabili tanto nel sapore quanto nella presentazione.

Le varianti di terra solitamente vanno per la maggiore soprattutto per la difficoltà di molti bambini a mangiare il pesce. E’ quindi consigliabile scegliere un buon piatto di pasta fresca ripiena come ravioli e tortelli accompagnati da un sugo di carne (e una corrispondente variante alle verdure per eventuali vegetariani) e poi proseguire con un secondo. Ad esempio. l’intramontabile arrosto al forno con patate.

In generale, se le portate principali si consumano seduti, potrete sbizzarrirvi a piacere. Ma, se l’intero buffet è previsto in piedi, dovrete tenerne conto anche nella preparazione di primi e secondi piatti. In questo caso le monoporzioni per i primi andranno benissimo. Seguite da spiedini, fritture e polpette per i secondi. Anche in questo caso tenete sempre in considerazione eventuali alternative vegetariane o vegane per accontentare i gusti di tutti i commensali.

Torta personalizzata

Al termine del pranzo o della cena arriva il momento di chiudere in bellezza con la torta. Realizzare un dolce di grande impatto visivo e, al contempo, dal gusto irresistibile, è alla portata di tutti. Il consiglio è quello di realizzare una base di pan di spagna, dalla classica forma rettangolare, a libro, oppure circolare (a seconda delle preferenze) e farcirla con una crema pasticcera, al cioccolato, oppure con una più fresca farcia alla frutta.

La decorazione, di pasta di zucchero, potrà essere personalizzata in base ai desideri del festeggiato e ricalcare i suoi sogni e aspettative per il futuro oppure richiamare più tradizionali simboli religiosi legati all’evento. Chi volesse “osare” con qualcosa di più innovativo potrà cimentarsi nella realizzazione di una torta gelato oppure un semifreddo, da servire al momento. Ben vengano anche confetti, zuccherini o altra pasticceria secca in abbinamento, nei colori simbolo della festa.