Descrizione

La pastiera napolerana è uno dei dolci pasquali tipici della cucina partenopea per eccellenza. La più famosa è la pastiera della pasticceria Scartuchio di Napoli: una delle più antiche e rinomate pasticcerie artigianali della città, aperta del 1905 in Piazza San Domenico Maggiore 19 e che oggi conta 6 sedi in tutta la città. La ricetta della pastiera di Scaturchio è molto semplice e prevede l’utilizzo dello strutto per preparare la frolla, mentre per il ripieno, oltre al grano cotto, viene utilizzata una miscela di ricotta di pecora e ricotta vaccina.