Descrizione

Il capitone è un secondo piatto tipico delle festività natalizie, apprezzatissimo dagli amanti del pesce. Solitamente viene cotto in umido con pomodoro, secondo l’antica ricetta napoletana, oppure in bianco con vino bianco e cipolla. In alternativa è possibile friggerlo e servirlo come antipasto di mare, insieme alle classiche frittelle di baccalà, un altro grande classico della tradizione italiana. Oggu vi proponiamo una ricetta ancora più semplice ma altrettanto ricca di gusto: il capitone cotto al forno con erbe aromatiche. Scoprite come prepararlo!