Cappellacci di patate e funghi: un primo gustoso e invitante

Descrizione

Se amate la pasta fresca fatta in casa, le festività natalizie rappresentano l’occasione ideale per sperimentare nuove ricette e soprendere i propri ospiti. Oggi vi proponiamo i cappellacci di patate e funghi porcini: un primo piatto invernale dal ripieno a dir poco squisito, che potete servire in brodo o condire con burro e parmigiano.