Descrizione

Le frolle con noci e marrons glacés sono dei deliziosi biscottini di pasta frolla, friabili e fragrati, farciti con una golosa miscela speziata a base di frutta secca e castagne. Semplicissimi, sfiziosi e aromatici: questi frollini ripieni sono ideali da gustare a colazione o a merenda con un tè caldo, ma possono essere preparati anche in vista delle festività natalizie, come golosa idea regalo per parenti e amici.