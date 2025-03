Ingredienti e preparazione dei carciofi fritti

I carciofi fritti con maionese alla bottarga rappresentano un antipasto innovativo e gustoso, perfetto per sorprendere i tuoi ospiti. Per realizzare questa ricetta, è fondamentale scegliere carciofi freschi e di qualità. Iniziamo con la preparazione degli ingredienti: avrai bisogno di carciofi, birra, farina, olio di arachidi, tuorli d’uovo, olio d’oliva, succo di limone, bottarga e scorza di limone.

Preparazione della maionese alla bottarga

Per la maionese, frulla due tuorli d’uovo con 200 g di olio d’oliva, aggiungendo il tutto a filo. Aggiungi sale, due cucchiai di succo di limone e, solo alla fine, un paio di cucchiai di bottarga grattugiata e la scorza di limone. Questa maionese darà un sapore unico e marino al piatto, rendendolo ancora più speciale.

Frittura dei carciofi

Mondate i carciofi, divideteli a metà e immergeteli in una ciotola con acqua e limone per evitare che anneriscano. Preparate una pastella mescolando farine con acqua frizzante e birra. Sgocciolate i carciofi, asciugateli e tagliateli in spicchi. Immergeteli nella pastella e friggeteli in olio di arachidi a 160°C per 4-5 minuti. Scolateli su carta assorbente e lasciateli raffreddare. Friggeteli nuovamente a 180°C per 2 minuti per ottenere una croccantezza perfetta.

Servire e abbinare i carciofi fritti

Servite i carciofi fritti accompagnati dalla maionese alla bottarga, decorando con foglioline di maggiorana e una spolverata di bottarga. Per un abbinamento ideale, il vino bianco Vermentino si sposa perfettamente con il piatto, esaltando i sapori e offrendo un’esperienza gastronomica completa. Un esempio eccellente è l’Occhione 2022 della Tenuta di Biserno, che con le sue note agrumate e floreali arricchisce ulteriormente il palato.