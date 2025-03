Origini e significato della pasta e ceci di San Giuseppe

La pasta e ceci di San Giuseppe è un piatto che racchiude in sé una storia ricca di significato e tradizione, particolarmente nelle Isole Eolie. Questo piatto è diventato simbolo della Festa del Papà, celebrata il 19 marzo, e rappresenta un momento di condivisione e comunità. La tradizione vuole che la ricetta derivi da un evento miracoloso, in cui marinai di Malfa, sull’isola di Salina, pregarono San Giuseppe durante una tempesta. Una volta tornati sani e salvi, decisero di ringraziare il santo offrendo un pasto ai bisognosi, utilizzando gli ingredienti semplici che avevano a disposizione: pasta e ceci.

La Tavuliata di San Giuseppe: un evento comunitario

Ogni anno, la Tavuliata di San Giuseppe si rinnova a Malfa, un evento che risale al 1865. Inizialmente, gli abitanti del paese organizzavano lunghe tavolate nelle piazze, dove i più poveri potevano ricevere un pasto caldo. Le famiglie contribuivano portando ingredienti e preparando enormi pentoloni di rame pieni di pasta e ceci, accompagnati da pane casereccio, olive e dolci tipici. Oggi, la celebrazione è un grande evento che coinvolge l’intera comunità, con musica, canti popolari e rappresentazioni teatrali che celebrano la cultura eoliana.

La ricetta della pasta e ceci di San Giuseppe

Preparare la pasta e ceci di San Giuseppe è un modo per immergersi in una tradizione che unisce passato e presente. La ricetta è semplice ma ricca di sapore: i ceci vengono cotti lentamente, aromatizzati con finocchietto selvatico e alloro, e la pasta corta viene aggiunta per completare il piatto. Per chi desidera provare a cucinarla, è importante ricordare che i ceci secchi devono essere messi in ammollo per 24 ore prima della cottura. Una volta cotti, si preparano con un soffritto di aglio, cipolla e olio extravergine d’oliva, creando un fondo ricco e saporito.

Un piatto che celebra la generosità

La pasta e ceci di San Giuseppe non è solo un piatto da gustare, ma un simbolo di gratitudine e generosità. Ogni anno, centinaia di persone si riuniscono a Malfa per onorare questa tradizione, che continua a rappresentare un momento di incontro e convivialità. Anche se nel tempo alcune usanze sono cambiate, il cuore della tradizione resta immutato: il cibo diventa un’espressione di fede, cultura e identità. Oggi, molti ristoranti e trattorie dell’arcipelago eoliano offrono questa ricetta, permettendo a turisti e visitatori di assaporare un pezzo di storia culinaria.