Scopri come Carlo Conti si prepara per il Festival di Sanremo 2025 e mantiene la sua forma fisica.

Il countdown per Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e Carlo Conti, conduttore di questa edizione, ha già svelato i nomi dei 30 artisti che parteciperanno. Tra i big in gara troviamo Achille Lauro, Fedez, Massimo Ranieri e Marcella Bella. I temi delle canzoni si concentrano su amore, famiglia e relazioni interpersonali, distogliendo l’attenzione da questioni più pesanti come guerra e immigrazione. Questo festival si preannuncia come uno dei più emozionanti e sentimentali degli ultimi anni, con Conti che torna all’Ariston dopo sette anni, portando con sé la sua inconfondibile energia e professionalità.

Il segreto della forma fisica di Carlo Conti

Carlo Conti, 63 anni, non sembra affatto risentire del tempo che passa. La sua forma fisica è invidiabile e il conduttore attribuisce questo risultato a una vita di moderazione e attività fisica. Non è ossessionato dal cibo, come dimostrano le sue rare foto di piatti sui social. La sua colazione preferita è semplice, a base di pane e pomodori freschi, mentre il suo piatto toscano preferito è il cacciucco alla livornese. Conti ama il pesce e lo consuma quotidianamente, spesso pescato direttamente da lui durante le sue gite estive a Castiglioncello, dove porta anche il figlio Matteo.

La dieta e l’attività fisica di Carlo Conti

Nonostante la sua passione per il pesce, Carlo Conti ammette di non essere un grande cuoco. Ha raccontato aneddoti divertenti riguardo ai suoi tentativi in cucina, come il disastroso risotto preparato per la moglie Francesca Vaccaro. Tuttavia, sa come mantenere un equilibrio a tavola: mangia tutto, ma con moderazione. Se si concede qualche sgarro, si dedica all’attività fisica per smaltire le calorie. Il suo amore per il calcetto e il calcio, in particolare per la Fiorentina, lo aiutano a rimanere attivo. Un consiglio che ha ricevuto da Fiorello, suo amico e collega, è quello di “camminare sempre come se fossi in ritardo”, un mantra che sembra funzionare per lui.