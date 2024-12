La tradizione degli struffoli in Campania

Durante le festività natalizie, gli struffoli rappresentano un dolce immancabile sulla tavola campana. Questi piccoli gnocchetti, preparati con uova e farina, vengono fritti e poi ricoperti da una generosa colata di miele. La loro preparazione è un rito che unisce famiglie e amici, creando momenti di condivisione e gioia. La ricetta degli struffoli di Sal De Riso, uno dei pasticceri più celebri d’Italia, è un esempio perfetto di come la tradizione possa fondersi con l’innovazione.

Sal De Riso: un maestro della pasticceria

Sal De Riso è un nome che risuona con prestigio nel panorama della pasticceria italiana. Con sede a Minori, nella splendida Costiera Amalfitana, De Riso è noto per la sua abilità nel creare dolci che raccontano la storia e i sapori del territorio. I suoi struffoli non sono solo un dolce, ma un’esperienza sensoriale che racchiude l’essenza degli agrumi, delle nocciole di Giffoni e dei latticini di bufala, ingredienti che rendono ogni sua creazione unica. La sua nuova pasticceria, recentemente inaugurata, offre un ambiente accogliente dove gli ospiti possono gustare le sue delizie.

La ricetta degli struffoli di Sal De Riso

Preparare gli struffoli di Sal De Riso è un processo che richiede attenzione e passione. Gli ingredienti principali includono farina, uova, zucchero e un pizzico di sale. Dopo aver impastato, l’impasto viene tagliato in piccoli pezzi e fritto fino a doratura. Una volta pronti, gli struffoli vengono uniti in un’unica massa grazie a una colata di miele caldo, che non solo li dolcifica, ma li rende anche irresistibili. Per un tocco di colore e allegria, vengono decorati con diavolini, le codette colorate che rendono il dolce ancora più festoso. Sal De Riso ha anche creato una variante innovativa, utilizzando gli struffoli per decorare i suoi panettoni, creando un connubio di sapori che celebra il Natale in modo unico.

Un dolce da condividere

Gli struffoli non sono solo un dolce da gustare, ma un simbolo di convivialità e amore. Durante le festività, è tradizione condividerli con le persone care, rendendo ogni morso un momento speciale. La ricetta di Sal De Riso, con la sua attenzione ai dettagli e l’uso di ingredienti di alta qualità, rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Che si tratti di una cena in famiglia o di una festa con amici, gli struffoli sono il dolce ideale per rendere il Natale ancora più memorabile.