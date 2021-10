Descrizione

Il cavolfiore fritto è una ricetta sfiziosa e semplice da preparare, ideale da portare in tavola durante l’inverno sia come antipasto, sia come stuzzichino da condividere durante un aperitivo. Se amate il cavolfiore, queste gustose frittelline di conquisteranno al primo assaggio. Potete gustarle da sole (la panatura di uova e pangrattato le rende irresistibilmente rustiche e fragranti), oppure accompagnarle con una cremosa salsa fatta in casa, come la maionese di cavolfiore.