Scopri come preparare una ciambella soffice e profumata, perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la ciambella con castagne e yogurt

Per preparare questa deliziosa ciambella, avrai bisogno di:

300 g di castagne

220 g di yogurt

150 g di farina 00

150 g di fecola di patate

100 g di farina di mandorle

120 ml di olio di semi

90 g di miele

40 g di zucchero a velo

12 g di lievito per dolci

13 g di cardamomo

8 mirtilli disidratati

4 amaretti sbriciolati

3 mandarini (succo e scorza)

1 pizzico di sale

Preparazione della ciambella

Inizia frullando le castagne spezzettate insieme allo yogurt, all’olio di semi, al miele e ai semi di cardamomo pestati. In un’altra ciotola, monta le uova con lo zucchero a velo e un pizzico di sale, aggiungendo la scorza grattugiata dei mandarini per un aroma fresco e agrumato. Unisci delicatamente le uova montate alla crema di castagne.

In un’altra ciotola, mescola la farina 00 con la fecola, la farina di mandorle, il lievito e gli amaretti sbriciolati. Ammorbidisci i mirtilli con il succo di un mandarino e aggiungili al mix di farine. Infine, incorpora il tutto al composto di castagne e uova, amalgamando con delicatezza per non smontare il composto.

Cottura e decorazione

Imburra e infarina uno stampo a ciambella di 22 cm di diametro e versa il composto all’interno. Cuoci in forno preriscaldato a 180 °C per circa 55 minuti. Una volta cotta, sforna la ciambella e lasciala raffreddare su una gratella.

Per la glassa, mescola lo zucchero a velo con il succo di un mandarino fino a ottenere una consistenza liscia. Una volta che la ciambella è fredda, sformala e ricoprila con la glassa, completando la decorazione con mirtilli disidratati e pezzetti di amaretto sbriciolato.

Un dolce per ogni occasione

Questa ciambella con castagne e yogurt è perfetta per ogni momento della giornata: dalla colazione alla merenda, fino a diventare un delizioso dessert per i tuoi ospiti. La combinazione di ingredienti ricchi e profumati, come il cardamomo e gli agrumi, rende questo dolce unico e raffinato. Provala e lasciati conquistare dal suo sapore avvolgente e dalla sua morbidezza!