Descrizione

Non avete voglia di mettervi ai fornelli e cercate qualcosa di fresco e sfizioso da gustare eventualmente anche fuori casa? Provate il delizioso club sandwich al tonno, arricchito con più strati di pomodoro, insalata e maionese. Facile, veloce e saporito: perfetto da gustare anche come sostanzioso spuntino o proporre durante un buffet o un aperitivo estivo. Scoprite come prepararlo in pochissimi minuti seguendo la nostra ricetta semplice e stuzzicante.