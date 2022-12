Descrizione

I Raffello sono i classici dolcetti al cocco della Ferrero che hanno conquistato intere generazioni. Croccanti praline di cioccolato bianco e waffer ricoperti di cocco in scaglie, che racchiudo al loro interno una mandorla intera. Vi piacerebbe prepararli in casa e servirli ai vostri ospiti in un’occasione speciale? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta, semplicissima e golosa.