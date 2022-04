Descrizione

Sfiziosi, invitanti e ricchi di gusto: oggi vi proponiamo la ricetta dei deliziosi bocconcini di coniglio fritti, semplicissimi da preparare e ideali da gustare caldi, per apprezzare la loro panatura dorata e croccante. Potete servirli come finger food con delle salse, oppure proporli come secondo piatto su un letto di insalata mista o con un contorno di patate.