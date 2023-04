Quali sono i metodi di conservazione più efficaci per prolungare la durata delle patate lesse? Vi spieghiamo come conservarle in frigorifero e in freezer.

Le patate lesse sono un alimento tra i più versatili: possono essere servite come semplice contorno condite con olio e prezzemolo o utilizzate come ingrediente base nella preparazione di innumerevoli ricette, tra cui i classici gnocchi di patate, le sfiziose patate duchessa, torte salate, burger e polpette.

Preparare le patate lesse è semplicissimo: è sufficiente lavarle, immergerle in abbondante acqua fredda e lasciarle cuocere per 40 minuti. Per capire se sono pronte, è sufficiente infilzarle con i rebbi di una forchetta: se sono morbide, è possibile scolarle, sbucciarle e utilizzarle come si preferisce.

Sarebbe preferibile consumare le patate lesse subito, specialmente se sia ha intenzione di schiacciarle per preparare un purè, degli gnocchi o dei burger, in quanto raffreddandosi tendono a indurirsi. Se invece volete consumare le patate bollite come contorno, potete anche lasciarle raffreddare e consumarle in giornata, o riporle in frigorifero seguendo alcuni semplici accorgimenti.

Come conservare le patate lesse

Le patate lesse in frigorifero durano al massimo 2 giorni. Per evitare che anneriscano, può essere utile sottoporle a uno shock termico: dopo averle scolate ed eventualmente tagliate a cubetti, immergerle subito in acqua ghiacciata e scolatele dopo alcuni secondi.

Prima di conservarle in frigorifero, assicuratevi che siano completamente fredde, dopodiché riponetele all’interno di un contenitore a chiusura ermetica o, in alternativa, copritele con uno strato di pellicola trasparente.

Vi consigliamo di pelarle prima di conservarle in frigorifero, in quanto la buccia si rimuove molto più facilmente quando ancora sono calde o tiepide.

In ultimo, ricordate che non è possibile congelare le patate lesse, poiché scongelandosi si sfalderebbero completamente. Se volete conservare le patate in freezer, vi suggeriamo di sbollentarle per 5 minuti e raffreddarle rapidamente trasferendole in acqua fredda. Una precottura breve è più che sufficiente per poter conservare le patate in congelatore fino a 6 mesi, ma ricordate di cuocerle prima di congelarle, scegliendo il metodo che preferite.