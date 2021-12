Descrizione

I cookies al cioccolato e zenzero sono dei deliziosi biscottini speziati, che potete gustare a colazione o regalare a Natale in alternativa ai classici gingerbread. Dolcetti morbidissimi al burro e cioccolato fondente, arricchiti con sfiziosi pezzetti di zenzero candito, perfetti da assaporare anche nel pomeriggio con un infuso speziato. Scoprite la ricetta e come preparali in pochi minuti.