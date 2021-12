Descrizione

La tartare di manzo con uovo è una ricetta proteica e ricca di gusto, dedicata a chi ama le tartare di carne o pesce, dalle più semplici, alle più sfiziose e originali, come la tartare di tonno, mango e lime. Questa invitante tartare di carne bovina con olive e capperi, guarnita con un tuorlo d’uovo freschissimo e rigorosamente crudo, può essere servirta sia come antipasto, sia come secondo piatto con un’insalata mista.