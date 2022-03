Descrizione

Cercate un modo sfizioso per cucinare il cavolfiore, in modo tale che possa piacere anche ai bambini, oppure semplicemente amate sperimentare nuove ricette? Oggi vi proponiamo le squisite cotolette di cavolfiore alla parmigiana, condite con pomodoro e mozzarella: tanto semplici da preparare, quanto sfiziose e saporite, ideali da proporre come secondo vegetariano o contorno.