Descrizione

I muffin con yogurt e cioccolato fondente sono dei soffici e deliziosi tortini monoporzione, ideali da gustare a colazione, a merenda o come dessert in un’occasione speciale. Si preparano in pochi minuti e sono di una bontà unica. Potete renderli doppiamente golosi aggiungendo delle gocce di cioccolato, oppure trasformarli in sfiziosi cupcake decorandoli con ciuffi di ganache al cioccolato.