Descrizione

Il cous cous con tonno, zucchine e avocado è un fresco e sfizioso primo piatto estivo, pronto da portare in tavola in pochi minuti e adatto a qualsiasi occasione. Potete servirlo durante una cena con gli amici, gustarlo in ufficio durante la pausa pranzo o prepararlo in vista di un picnic o una giornata al mare. Semplicissimo, nutriente e ricco di gusto: provatelo anche con l’aggiunta di pomodorini e olive!