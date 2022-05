Descrizione

La Basque Burnt è una deliziosa cheesecake bruciata tipica della cucina spagnola, che si contraddistingue per la sua superficie caramellata e per la sua irresistibile cremosità. Si prepara con ingredienti semplicissimi: formaggio fresco spalmabile, zucchero, panna, uova e pochissima farina, che potete sostituire con fecola o maizena per ottenere una variante senza glutine.