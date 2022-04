Cozze gratinate in padella: un antipasto di mare sfizioso e saporito

Descrizione

Le cozze gratinate in padella sono un piatto semplice, veloce da preparare e ricco di gusto, ideale da servire come raffinato antipasto di mare o come aperitivo. Stuzzicanti, aromatiche e saporite: le nostre cozze gratinate in padella sono condite con una miscela di pangrattato, parmigiano, prezzemolo e aglio, che esalta la naturale bontà dei molluschi senza sovrastarne il gusto. Assaggiatele ancora calde: sono così buone che una tira l’altra.