Descrizione

I pancake di zucchine sono delle gustose frittelline vegetariane salate, ottime da servire sia come antipasto, sia come sfiziosa e nutriente colazione salata. Si preparano in pochi attimi con una semplice pastella a base di farina, uova, latte e parmigiano, insaporita con l’aggiunta di erba cipollina tritata. Leggete la ricetta e provateli: sono perfetti da proporre anche ai bambini!