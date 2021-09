Girelle al burro di arachidi: dolcetti veloci, sfiziosi e saporiti Come preparare in pochi minuti le deliziose e invitanti girelle al burro di arachidi: dei dolcetti dorati e friabili, ideali da gustare come snack.

Salame al cioccolato e pistacchio: ricetta semplice e golosa Come preparare il delizioso e invitante salame al cioccolato e pistacchi: una golosa variante del classico dolce che piace a grandi e piccini.

Syrniki: la ricetta tradizonale delle deliziose frittelle russe La ricetta tradizionale, facile e veloce, dei deliziosi syrniki: delle soffici frittelle russe simili a pancake, ideali da gustare a merenda o a colazione.

Brownies al cioccolato bianco: dolcetti soffici, golosi e invitanti Come preparare i deliziosi brownies al cioccolato bianco: dei golosi dolcetti ideali da gustare a colazione, a merenda e nelle occasioni speciali.

Hummus di carote e miele: ricetta dolce, semplice e leggera Come preparare in casa il delizioso hummus di carote e miele: una crema dal sapore dolce e delicato, ideale da servire con delle bruschette.

Millefoglie ai fichi: un dessert raffinato, autunnale e invitante Come preparare in casa le deliziose millefoglie ai fichi freschi e crema pasticcera: dei golosi dolcetti autunnali perfetti per le occasioni speciali.

Fichi sciroppati: ricetta semplice, veloce e autunnale Come preparare i deliziosi fichi sciroppati con la sola aggiunta di zucchero e limone: la ricetta tradizionale della classica conserva autunnale.

Liquore al pistacchio: ricetta semplice, cremosa e aromatica Come preparare in casa il delizioso liquore al pistacchio: una crema alcolica a base di panna e latte, dal sapore aromatico di frutta secca tostata.

Crocette di fichi: ricetta autunnale tipica della cucina calabrese La ricetta tradizionale calabrese delle crocette di fichi secchi con noci e scorza grattugiata d’arancia: semplicissime e veloci da preparare.

Pancake allo yogurt con gocce di cioccolato: ideali a colazione Come preparare i soffici pancake allo yogurt con gocce di cioccolato: dei dolcetti per la colazione, il brunch e la merenda, semplici e deliziosi.