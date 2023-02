Come conservare correttamente la crema frangipane: consigli e accorgimenti per far sì che rimanga gustosa e aromatica come appena fatta.

La crema frangipane è una deliziosa crema dolce senza glutine che si prepara con farina di mandorle, burro, uova e zucchero. Viene spesso utilizzata come ripieno di torte, crostate, pasticcini e dolci tradizionali come la galette des rois: un delizioso dolce francese di pasta sfoglia, che si prepara per la festa dell’Epifania.

La crema frangipane è molto semplice da preparare, delicata e aromatica, perfetta per chi ama il gusto delle mandorle e cerca un’alternativa alle classica crema pasticcera per dare un tocco raffinato ai propri dolci. In questo articolo, vi spieghiamo come conservarla al meglio in frigorifero o in freezer, nel caso in cui vogliate prepararla in anticipo o ve ne avanzi una parte.

Come conservare la crema frangipane

La crema frangiapane può essere conservata in frigorifero per alcuni giorni, semplicemente coperta con della pellicola trasparente a contatto.

Per evitare contaminazioni, vi consigliamo di riporla direttamente all’interno di un contenitore a chiusura ermetica.

Se dovesse addensarsi troppo, potete renderla nuovamente liscia e cremosa mescolandola con una frusta poco prima di utilizzarla. In ogni caso, ricordate di consumarla entro 2-3 giorni.

Se invece volete conservare la crema fragipane per più tempo, potete riporla in freezer. Esattamente come la ganache al cioccolato, anche la crema frangipane alle mandorle può essere congelata un mese al massimo e una volta scongelata torna a essere cremosa come appena fatta.

Per congelarla, lasciatela raffreddare completamente e trasferitela all’interno di un contenitore a chiusura ermetica. Potete lasciarla scongelare in frigorifero per alcune ore, oppure in microonde.