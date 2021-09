Descrizione

La torta frangipane è una tradizionale crostata composta da due strati di friabile pasta frolla, farcita con un morbido ripieno di crema frangipane alle mandorle. Potete prepararla per la colazione o la merenda, oppure proporla come dessert in un’occasione speciale. Aromatica e invitante: questa torta è una vera delizia per chi ama i dolci della nonna, semplici e genuini.