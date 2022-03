Descrizione

La crema inglese al bergamotto è una variante aromatica della classica crema inglese alla vaniglia, dal profumo inebriante e agrumato. Così come la crema pasticcera e la crema diplomatica, anche la crema inglese è considerata una ricetta base tra le più versatili, con la quale preparare altri dessert più elaborati, come bavaresi e charlotte. La crema inglese è perfetta da servire anche come dolce al cucchiaio a fine pasto. Non richiede l’aggiunta di farina, per cui è indicata anche per gli è intollerante al glutine.