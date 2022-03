Zuppetta di mare con sedano rapa: cremosa e ricca di gusto

Descrizione

La zuppetta di mare con sedano rapa è una ricetta raffinata e gustosa, ottima da portare in tavola sia come primo, sia come secondo piatto. Il suo invitante profumo di mare si fonde con il sapore delicato della vellutata di sedano rapa, che impreziosisce il piatto con la sua cremosità e le sue note aromatiche. Scoprite come prepararla seguendo le nostre semplici indicazioni.