Descrizione

I cuoricini di frolla al cacao sono dei deliziosi biscotti al burro fatti in casa, così friabili e zuccherosi da sciogliersi in bocca. Questi romantici frollini sono ideali da regalare a San Valentino o proporre come dessert a fine cena, anche farciti con un cremoso cuore di Nutella o crema al gianduia.