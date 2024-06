Il bollito è un tipico secondo piatto di Parma composto da vari tagli di carne che vengono fatti bollire a lungo e poi serviti insieme molto caldi, con l’aggiunta di verdure bollite, e gli immancabili “bagnetti”. Scoprite i migliori posti e ristoranti dove mangiarlo a Parma!

Dove mangiare il bollito a Parma: migliori posti

Il bollito, di tradizione parmense e anche piemontese, secondo la classica tradizione richiede un numero preciso di tagli bovini, sette e altrettanti di frattaglie di carne, il tutto accompagnato da verdure e salse tradizionali, come le patate lesse o la verza lessata oppure la salsa verde o di senape. Ecco dove mangiare del buon bollito a Parma.

Ristorante Cocchi

Storico ristorante ricco d’arte che prepara carne e pasta fatta a mano nello stile di Parma. Qui mangerai uno dei migliori bolliti di Parma in viale Antonio Gramsci. Nelle tre stanze i commensali possono deliziare il proprio palato partendo da un’accurata selezione di salumi tipici e Parmigiano Reggiano stravecchio, con l’immancabile torta fritta.

Ristorante Leon d’Oro

Il ristorante propone tipici piatti parmensi tra cui il tanto amato bollito, con le tradizionali salse e la mostarda, oppure, semplicemente, qualche grano di sale grosso.

Antica Osteria della Ghiaia

Al Borgo Paggeria, 12, a Parma troverai i piatti tipici e caserecci tra cui appunto il bollito con i vini regionali in un locale rustico di colore arancione aperto nel 1950. Gustosissimi piatti tipici della cucina Parmigiana in un ambiente caldo e accogliente.

Trattoria Gallo D’Oro

Il ristorante di Parma Gallo d’Oro in via Borgo Salina, 3 nel centro della città, invita le persone a mangiare in un ambiente tipico di una taverna, con volte antiche ed ambiente informale che rispecchia il menu genuino della tradizione cittadina come i bolliti.

Antichi Sapori

Antichi Sapori è il posto per eccellenza dove mangiare cucina tipica parmense. A pochi minuti dal centro troverai una trattoria classica e di grande qualità, con diversi piatti legatissimi alla tradizione come i bolliti accompagnati da verdure.