Ingredienti per il filetto di maiale con salsa ai mirtilli

Per preparare un delizioso filetto di maiale con salsa ai mirtilli, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

1 filetto di maiale (circa 800 g)

200 g di mirtilli freschi o surgelati

2 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di aceto balsamico

1 rametto di rosmarino

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Preparazione del filetto di maiale

Inizia la preparazione del filetto di maiale scaldando un filo d’olio in una padella. Rosola il filetto su tutti i lati fino a ottenere una crosticina dorata. Questo passaggio è cruciale per sigillare i succhi all’interno della carne. Una volta rosolato, trasferisci il filetto in una teglia e aggiungi il rametto di rosmarino e lo spicchio d’aglio. Cuoci in forno a bassa temperatura (circa 160°C) per 25-30 minuti, controllando la cottura con un termometro da cucina: la temperatura interna dovrebbe raggiungere i 65°C per una carne succosa.

Preparazione della salsa ai mirtilli

Per la salsa, in una casseruola, unisci i mirtilli, lo zucchero e l’aceto balsamico. Cuoci a fuoco medio, mescolando delicatamente, fino a quando i mirtilli iniziano a rompersi e la salsa si addensa. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Se desideri un sapore più ricco, puoi aggiungere un pizzico di pepe nero o un mix di frutti di bosco per una nota di freschezza. Questa salsa non solo esalta il sapore del maiale, ma aggiunge anche un tocco di colore al piatto.

Impiattamento e abbinamenti

Una volta cotto il filetto, lascialo riposare per circa 5 minuti prima di affettarlo. Servi le fette di maiale su un piatto, nappandole generosamente con la salsa ai mirtilli. Per un impiattamento elegante, guarnisci con qualche mirtillo fresco e un rametto di rosmarino. Questo piatto si sposa perfettamente con contorni come purè di patate, verdure arrostite o una fresca insalata mista. Non dimenticare di accompagnare il tutto con un buon vino rosso, che completerà l’esperienza gastronomica.

Conservazione e varianti

Il filetto di maiale con salsa ai mirtilli può essere conservato in frigorifero per 2-3 giorni, coperto con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico. Puoi riscaldarlo in forno o al microonde prima di servirlo nuovamente. Se desideri provare varianti, considera l’aggiunta di noci tritate nella salsa per un tocco croccante, oppure sperimenta con una salsa al vino rosso e cipolla caramellata per un sapore ancora più ricco. Per un’opzione più sfiziosa, prova a servire il piatto con purè di patate dolci o una crema di formaggi morbidi.