Descrizione

Le focaccine con gorgonzola e uva sono delle gustose e fragranti schiacciatine di pasta lievitata, pratiche da gustare anche fuori casa come spuntino o da servire come stuzzichino durante un aperitivo autunnale. Scoprite come prepararle in casa seguendo la nostra ricetta e lasciatevi conquistare dal profumo e sapore invitante.