Descrizione

Se amate la fonduta di formaggio, tanto quanto la carne alla griglia, potete unire le due preparazioni per ottenere un piatto invitante, cremoso e così appetitoso da non poterne più fare a meno: la fonduta di carne e formaggio. Questa ricetta, semplice e veloce, è perfetta per una cena con gli amici o una grigliata domenicale. Per gustarla al meglio, consigliamo di bilanciarla con dei crostini di pane e delle verdure, cotte al vapore o all griglia.