Food trend Italia: le nuove tendenze del 2023 virali su TikTok

TikTok è uno dei social più seguiti e apprezzati dagli amanti del cibo e della cucina. Su questa piattaforma si possono trovare innumerevoli video virali che mostrano ricette, trucchi e consigli per preparare piatti sfiziosi e originali. Ogni anno sono innumerevoli le tendenze alimentari che balzano all’attenzione di milioni di utenti, generando reazioni spesso controverse. In questo articolo vi proponiamo le 5 tendenze più popolari, curiose e particolari che hanno fatto impazzire il web.

Il panino con ingredienti sminuzzati

Questa tendenza è una rivisitazione dell’Italian sandwich, il tipico panino americano farcito con salumi, formaggi e verdure. La particolarità della ricetta consiste nel tagliare finemente tutti gli ingredienti, come se si stesse preparando un’insalata . Il risultato è un gustoso di sandwich dal ripieno morbido e cremoso, che garantisce un boccone perfetto e bilanciato ad ogni morso.

Il gelato con la Fruit Roll-Up

l gelato roll-up alla frutta è uno dei trend che più ha conquistato i giovani su tiktok. È decisamente insolito, ma molto semplice da ricreare. Occorre semplicemente farcire una Fruit Roll-Up (una caramella gommosa alla frutta a forma di striscia colorata) con una pallina di gelato e riporla in freezer prima di gustarla. Il risultato è una sorta di involtino gelato, bizzarro ma apparentemente gustoso.

La pasta al formaggio fritta

Questa è una delle tendenze più recenti che ha invaso TikTok. Una ricetta ipercalorica, decisamente fuori dalle righe, che a primo impatto può lasciare alquanto perplessi. In sostanza, il trand consiste nel preparare la classica pasta al formaggio americana (mac and cheese), farla raffreddare in frigo fino a farla solidificare, tagliarla a cubetti e friggerla in olio bollente. Il risultato sono dei bocconcini croccanti fuori e cremosi dentro, da servire con salse a piacere. Un’alternativa più leggera sono le chips di pasta, fritte in olio o dorate in friggitrice ad aira.

Il sushi tortilla

Questa tendenza è una fusione tra la cucina giapponese e messicana. Consiste semplicemente nel creare dei rotolini di sushi usando delle tortillas al posto dell’alga nori. Potete farcire le tortillas con riso, salmone, avocado e altri ingredienti tipici del sushi, per poi tagliarle a fette. Il risultato sono dei bocconcini sfiziosi e saporiti, da servire con salsa di soia o wasabi.

Il caffè dalgona

Questa tendenza è nata in Corea del Sud e si è diffusa in tutto il mondo a partire dal 2020 grazie a TikTok. È tutt’ora uno dei tred di maggior successo, data la sua semplicità. Si tratta di preparare una crema spumosa con caffè solubile, zucchero e acqua calda, e versarla sopra del latte freddo o caldo. Il risultato è un delizioso cappuccino sottosopra. Potete prepararlo seguendo la nostra ricetta.