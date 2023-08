La merenda è un pasto importante per i bambini di tutte le età e per questo non andrebbe mai saltata. Uno snack semplice, nutriente e genuino è fondamentale per consentire ai bimbi di recuperare le energie necessarie a svolgere le consuete attività pomeridiane, come giocare o fare sport. Sappiamo che preparare ogni giorno una merenda diversa non è sempre semplice, soprattutto se si hanno bambini di 2 anni, che sono in una fase delicata dello sviluppo e hanno bisogno di alimenti adatti alle loro esigenze. Per questo abbiamo preparato per voi una lista di 10 ricette adatte anche ai bimbi più piccoli, tutte da provare. Si tratta di ricette sane e golose, sia dolci che salate, da consumare a casa o da portare fuori, che eventualmente possono essere preparate anche in anticipo.

Muffin dolci

Le merendine confezionate sono una soluzione veloce per la merenda, ma spesso contengono zuccheri in eccesso, additivi e conservanti. Come alternativa sana, potete preparare degli ottimi muffin fatti in casa, con ingredienti semplici e genuini, da conservare comodamente in dispensa fino a 3-4 giorni. Vi suggeriamo di provare i tortini di carote e arancia, i muffin di mirtilli e i muffin vegani con mele e cannella. Se invece volete proporre dei dolcetti più golosi, preparare i muffin alla marmellata con il cuore morbido: un’irresistibile delizia!

Muffin salati

Potete proporre i muffin anche in versione salata. I bambini adorano i tortini, per cui potete divertirvi a sperimentare tante ricette sane e gustose, utilizzando di volta in volta ingredienti diversi. Per una merenda originale, nutriente e genuina, provate i deliziosi muffin alla pizzaiola, i muffin al parmigiano e i tortini salati con carote e noci.

Barrette di riso soffiato e cioccolato

Le barrette di riso soffiato e cioccolato sono un classico. Potete prepararle in casa con soli due ingredienti: riso soffiato, che in alternativa potete sostituire con altri cereali, come farro e orzo, e cioccolato fondente, senza l’aggiunta di burro.

Pancake

I pancake sono un’ottima opzione non solo per la colazione, ma anche per la merenda. Potete prepararli in tante varianti diverse (con yogurt e cioccolato o al cacao) e proporli ai bambini tagliati a pezzetti, abbinati a della frutta fresca tagliata a cubetti.

Tartufini alla banana e cioccolato

Se volete proporre la frutta in maniera sfiziosa, provate i tartufini alla banana e cioccolato: dei dolcetti semplicissimi che si preparano in pochi minuti senza cottura, con l’aggiunta di biscotti secchi sbriciolati.

Frullato di frutta fresca

Un ottimo modo per proporre ai bambini la frutta fresca consiste nel preparare degli ottimi frullati e smoothie. Potete iniziare da un classico frullato di banane e fragole, per poi sperimentare tanti altri gusti diversi.

Budino fatto in casa

Il budino è un classico dolce al cucchiaio, fresco e goloso, che i bambini amano per la sua cremosità. Dal classico budino al cacao ai deliziosi budini alla frutta: sono tantissime le ricette che potete divertirvi a preparare, con ingredienti semplici e genuini.

Biscotti a forma di topolino

I biscotti sono una merenda semplicissima, veloce e golosa. Per far divertire i vostri bambini potete prepararli in casa e ritagliare la forma con degli stampini originali. Con della semplice frolla potete così creare dei meravigliosi biscotti a forma di topolino, da abbinare a un succo di frutta fresca o a uno yogurt.

Panini morbidi al cioccolato

I panini morbidi al cioccolato sono dei soffici dolcetti ideali da proporre come alternativa ai famosi Pangoccioli. Se vi piace preparare i lievitati in casa, questa è una ricetta che dovete assolutamente provare, tanto semplice, quanto deliziosa.

Cestini all’avena ripieni di yogurt

Infine, vi proponiamo dei dolcetti rustici, sfiziosi e originali: i cestini all’avena ripieni di yogurt, uno spuntino equilibrato e ricco di fibre, che si prepara con l’aggiunta di datteri e miele.