Amanti dei fagioli questo è un articolo dedicato a voi, ecco 10 ricette light con i fagioli dedicate a chi ama questo sano ingrediente ma non lo prepara spesso a causa del possibile gonfiore addominale dovuto alla formazione di fastidiosi gas. Nessun problema, con dei piccoli e semplici trucchi il gonfiore addominale non sarà più un problema.

Ad esempio, per chi ama la pasta e fagioli, esiste una versione light, la prima tra le 10 ricette light con i fagioli che non ha nulla da invidiare alla tradizionale ricetta con cotiche, lardo, pancetta e soffritti vari, anzi è una ricetta vegana ed il segreto della sua bontà sta nella lentissima cottura. Provare per credere!

E’ bene ricordare che i fagioli sono alimenti altamente dietetici, perché sono ipocalorici e contengono numerose fibre che aiutano a ripulire il sangue. A volte ci si limita a consumare i fagioli per il gonfiore addominale che provocano, ma il problema si può risolvere utilizzando acqua fredda e salvia. La lecitina contenuta nei fagioli aiuta a dimagrire perché favorisce l’emulsione dei grassi, evitando che questi si accumulino nel sangue. Un etto di fagioli cotti contiene pochissimi grassi, circa lo 0,4%, il 6-7% di proteine, e una percentuale bassissima di zuccheri che si aggira tra l’11 e il 16%, dunque un etto di fagioli ha un contenuto calorico intorno alle 90 calorie. Inoltre i fagioli contengono un alto contenuto di fibre solubili, le vitamine del gruppo B ed i principali sali minerali, come rame, iodio e manganese.

I nutrizionisti, a causa del prezioso contenuto dei fagioli, consigliano di mangiare i fagioli almeno due volte a settimana e di sostituire la carne con i fagioli, così da stimolare l’intestino ed alleggerire le attività metaboliche.

I fagioli possono creare disturbi a chi soffre di problemi digestivi, a causa di alcuni zuccheri che non tutte le persone sono in grado di metabolizzare. In questi caso i fagioli restano troppo a lungo nell’intestino e vengono aggrediti dalla flora batterica, con la formazione di fastidiosi gas. Per limitare questo fastidioso inconveniente, è necessario utilizzare un piccolo accorgimento ossia inserire qualche foglia di salvia nell’acqua di cottura dei fagioli. Un altro modo per evitare gli inconvenienti è quello di inserire i fagioli che si vogliono mangiare in una pentola di acqua fredda, quando l’acqua inizia a bollire aspettate un tempo massimo di 3 minuti, dopo di che scolarli e sciacquarli sotto l’acqua corrente, infine rimetteteli in pentola con altra acqua e alla fine terminate la cottura dei legumi. In entrambi i metodi si potranno eliminare gran parte degli zuccheri che rendono molto difficile la digestione dei legumi.

Ricette light con i fagioli

Con lo slogan “semi nutrienti per un futuro sostenibile”, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2016 l’Anno Internazionale dei legumi per fare opera di sensibilizzazione e aumentare la consapevolezza dei molti vantaggi dei legumi, incrementarne la produzione e il commercio, e incoraggiare utilizzi nuovi e più intelligenti lungo tutta la catena alimentare.

“I legumi possono contribuire in modo significativo ad affrontare la fame, la sicurezza alimentare, la malnutrizione, le sfide ambientali e la salute umana”, ha affermato a sua volta il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, in una dichiarazione letta a suo nome alla cerimonia di lancio.

Ma ora vediamo le 10 ricette light con i fagioli.

Primo piatto Pasta e fagioli light

La pasta e fagioli light è molto semplice da preparare e poco costosa, da sempre considerata un piatto povero della tradizione contadina. L’unica attenzione è quella di non abbondare con i condimenti che potrebbero aumentare il contenuto di calorie del piatto. Qui la ricetta della Pasta e fagioli light

Aperitivo Tortino vegano di fagioli

Ecco la ricetta per preparare il tortino vegano di fagioli, ricco di sali minerali e di proteine vegetali. La ricetta prevede oltre ai fagioli cannellini, anche le taccole o piselli mangiatutto.

Leggi anche: 10 idee per cena a base di legumi

Secondo Polpette vegane di fagioli azuki

I fagioli utilizzati per realizzare questa ricetta sono particolarmente ricchi di minerali ed oligominerali, che dovrebbero sempre essere presenti, ecco la ricetta delle polpette vegane di fagioli azuki. L’articolo prosegue dopo il video I fagioli azuki sono alleati di reni, ossa, cervello, sistema immunitario e fegato. Qui, la ricetta.

Squisita Salsa di fagioli cannellini

Se sei alla ricerca di una salsa veloce per delle tartine gustose, ecco la ricetta per preparare la salsa di fagioli cannellini. L’articolo prosegue dopo il video Tutto quel che serve sono semplici fagioli cannellini in scatola, aglio, succo di limone e prezzemolo e la salsa di fagioli cannellini sarà pronta in soli 3 minuti. Qui la ricetta della salsa.

Leggi anche: 20 ricette con i fagioli

Colorata Zuppa di pomodoro con zucca e fagioli

Zuppa di pomodoro con zucca e fagioli

Contorno light di fagioli con cipolla

La cena è pronta ma per preparare il contorno non rimane molto tempo, nessun problema con il contorno di fagioli e cipolla. L’articolo prosegue dopo il video L’esecuzione della ricetta è rapidissima e non poteva mancare tra le 10 ricette veloci con i fagioli così da portare in tavola un delizioso antipasto o in un delicato contorno. Qui, trovi la ricetta del contorto di fagioli e cipolla.

Leggi anche: 10 ricette vegetariane con i fagioli

Zuppa di Orzo e fagioli light

Per preparare la ricetta dell’orzo e fagioli light si utilizzano i fagioli borlotti secchi, che richiedono l’ammollo in acqua fredda per 12 ore. E’ possibile però acquistare ed utilizzare i fagioli congelati, che non richiedono l’ammollo, oppure dei fagioli in scatola già cotti. Qui la ricetta.

Zuppa di Scarole e fagioli con crostini al forno

Una ricetta rubata dalla cucina campana, una zuppa di scarole e fagioli con crostini al forno. L’articolo prosegue dopo il video I fagioli usati per preparare la ricetta sono i fagioli cannellini ed il pane da utilizzare per preparare i croccanti crostini è il pane cafone, quello con la crosta liscia. La ricetta della zuppa, qui.

Leggi anche: 10 ricette vegane con i fagioli

Insalata veloce di fagioli, tonno

L’insalata di fagioli, tonno è un contorno o piatto unico davvero semplice, veloce e rigorosamente light da portare in tavola e non poteva mancare tra le 10 ricette light con i fagioli. L’articolo prosegue dopo il video I fagioli, ricchi di fibre conferiscono la giusta sostanza ad una insalata che può quindi tranquillamente diventare un piatto unico, magari per una pausa pranzo veloce. Ricetta, qui.

Risotto con fagiolini corallo e gamberetti

Una ricetta originale e molto gustosa questa del risotto con fagiolini e gamberetti. Si prepara in soli 10 minuti, basta avere in casa riso, fagiolini i fagioli corallo e gamberetti, sono perfetti anche quelli surgelati. L’articolo prosegue dopo il video La curcuma conferisce al risotto con fagiolini e gamberetti quel sapore particolare e l’idea in più che rende la ricetta davvero speciale. Qui, la ricetta.

Leggi anche: 10 ricette veloci con i fagioli