Scopri come realizzare una frittata di zucchine e cipolline con il bimby, perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la frittata di zucchine e cipolline

Per preparare una deliziosa frittata di zucchine e cipolline al bimby, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

4 uova

300 g di zucchine

150 g di cipolline fresche

50 g di parmigiano grattugiato

1 mazzetto di prezzemolo

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Questi ingredienti sono facilmente reperibili e possono essere variati in base ai tuoi gusti personali. Ad esempio, puoi sostituire il parmigiano con altri formaggi come il pecorino o l’asiago per dare un tocco diverso al piatto.

Preparazione della frittata al bimby

La preparazione della frittata di zucchine e cipolline con il bimby è semplice e veloce. Inizia lavando e tagliando le zucchine a rondelle e le cipolline a fettine sottili. Inserisci nel boccale del bimby le zucchine, le cipolline, il prezzemolo, le uova, il parmigiano, il sale e il pepe. Frulla il tutto per 30 secondi a velocità 5, fino a ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, versa il composto in una teglia precedentemente unta con un filo d’olio. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti. Per ottenere una frittata ben dorata, puoi aumentare la temperatura negli ultimi 5 minuti di cottura. La doppia cottura permette di ottenere una consistenza perfetta e un bel contrasto visivo.

Varianti e suggerimenti per servire

Questa frittata è estremamente versatile e può essere servita sia calda che a temperatura ambiente. È perfetta per un antipasto, un buffet rustico o come piatto unico per una cena leggera. Puoi anche tagliarla a quadrotti per uno spuntino pratico e gustoso.

Se desideri una frittata ancora più cremosa, puoi aggiungere 150 g di ricotta all’impasto. Questo renderà il piatto ancora più morbido e saporito, ideale anche per i bambini. Inoltre, puoi sperimentare con diverse verdure di stagione, come spinaci o peperoni, per arricchire ulteriormente il tuo piatto.

Infine, per un metodo di cottura alternativo, puoi utilizzare il Varoma del bimby. Versa il composto della frittata nel Varoma rivestito di carta forno bagnata e strizzata, poi cuoci a vapore per 30 minuti. Questo metodo mantiene intatti i sapori e le proprietà nutritive degli ingredienti.