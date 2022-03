Descrizione

La frittata di porri e acciughe è un secondo piatto ricco di gusto, semplicissimo da preparare e perfetto da portare in tavola in ogni occasione. Questa frittata è l’opzione perfetta se avete poco tempo e desiderate gustare qualcosa di sostanzioso e nutriente. Per completare il pasto, vi basterà accompagnatela con del pane tostato, un’insalata mista o un contorno di verdure in padella.