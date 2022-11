Come preparare il gustoso purè di broccoli con latte e parmigiano: una calda e invitante ricetta invernale, ottima da servire come primo o contorno.

Come preparare i fusilli con radicchio e nocciole tostate: una ricetta al 100% vegetale, semplice e ricca di gusto, perfetta per ogni occasione.

Come cucinare le lasagne vegane con funghi champignon e radicchio: un prelibato primo piatto dal sapore ricco e corposo, ideale da servire in autunno.

Come preparare il gustoso minestrone alla milanese con verdure, legumi e riso: un caldo e nutriente piatto unico ideale da portare in tavola in inverno.