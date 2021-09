Descrizione

Le gallinelle al forno con chips di patate sono un gustoso e invitante secondo piatto, particolarmente stuzzicante per chi ama il pesce e la cucina di mare. L’abbinamento tra i filetti di pesce gratinati al forno e le patatine fritte rimanda a uno dei piatti più amati della cucina britannica, il fish and chips, in una versione decisamente più leggera ma altrettanto saporita. Leggete la ricetta e proponetela in occasione di una cena in famiglia o con gli amici.