Ingredienti per i gamberi in salsa di zenzero e lime

Per preparare i gamberi in salsa di zenzero e lime, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di gamberi freschi

2 lime (succo e scorza)

1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato

1 cucchiaio di curry in polvere

200 ml di panna fresca

Olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Coriandolo fresco per guarnire

Preparazione dei gamberi in salsa di zenzero e lime

Iniziamo con la preparazione dei gamberi. Se non lo hai già fatto, pulisci i gamberi lasciando il guscio, oppure rimuovilo completamente a seconda delle tue preferenze. Una volta puliti, mettili in una ciotola e condiscili con il succo di lime e un pizzico di sale. Lascia marinare per circa 15-20 minuti, in modo che i gamberi assorbano i sapori.

Nel frattempo, puoi preparare la salsa. In una padella, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi il curry e lo zenzero fresco grattugiato. Fai soffriggere per un paio di minuti, fino a quando non sentirai un profumo avvolgente. A questo punto, unisci la panna fresca, mescolando bene per amalgamare gli ingredienti. Lascia cuocere a fuoco lento per qualche minuto, fino a quando la salsa non si addensa leggermente.

Servire i gamberi in salsa di zenzero e lime

Una volta che i gamberi sono marinati e la salsa è pronta, puoi cuocere i gamberi in padella. Aggiungili alla salsa e cuoci per circa 5-7 minuti, fino a quando diventano rosa e opachi. Non cuocerli troppo per evitare che diventino gommosi. Per un tocco finale, guarnisci il piatto con la scorza di lime grattugiata e del coriandolo fresco.

I gamberi in salsa di zenzero e lime possono essere serviti come antipasto, accompagnati da un contorno di riso basmati o insalata fresca. Sono perfetti anche per un buffet estivo, dove possono essere gustati come stuzzichini. Per un abbinamento ideale, prova a servirli con un vino bianco secco o un cocktail a base di lime e zenzero.

Varianti e consigli utili

Questa ricetta è molto versatile e puoi personalizzarla secondo i tuoi gusti. Se desideri un sapore più delicato, puoi sostituire il lime con limone o arancia. Per un aroma speziato, aggiungi una punta di curcuma o paprika alla salsa. Se preferisci una versione più cremosa, puoi unire dello yogurt greco alla panna.

Infine, se hai dei gamberi avanzati, conservali in un contenitore ermetico in frigorifero per un massimo di 2 giorni. Prima di gustarli nuovamente, riscaldali delicatamente in padella per mantenere la loro consistenza. Con queste semplici indicazioni, potrai sorprendere i tuoi ospiti con un piatto dal sapore fresco e aromatico, perfetto per ogni occasione.