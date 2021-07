Descrizione

La crema paradiso al pistacchio è un dolce al cucchiaio fresco e cremosissimo, che si prepara in pochi minuti con ingredienti semplici: latte condensato, panna montata e crema spalmabile al pistacchio. Un dessert irresistibile per chi ama il pistacchio in ogni sua forma, arricchito con granella di pistacchi, che aggiunge una nota di croccantezza alla crema.