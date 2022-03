Descrizione

Gli gnocchi con zucca, salsiccia e porri sono un gustoso primo piatto invernale, che vi consigliamo di provare prima di lasciar spazio a ricette più fresche, leggere e primaverili. Un primo irresistibilmente cremoso e saporito, semplice da preparare e perfetto da portare in tavola anche nelle occasioni speciali. Potete utilizzare i classici gnocchi di patate, oppure optare per i deliziosi gnocchi di zucca fatti in casa.