Descrizione

La salade de chèvre chaud è una celebre ricetta francese a base di formaggio di capra grigliato, servito su crostini di pane caldi con un contorno di insalata condita con salsa vinagrette. Semplice, sfiziosa e ricca di gusto: questa insalata tiepida è ottima da servire in innumerevoli occasioni, sia come contorno, sia come antipasto. Scoprite come prepararla in pochissimi minuti!