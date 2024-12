Ingredienti per il tortino di spinaci

Per preparare un delizioso tortino di spinaci, avrai bisogno di:

500 g di spinaci freschi

250 g di ricotta

100 g di parmigiano grattugiato

3 uova

1 rotolo di pasta brisée

Sale e pepe q.b.

Noce moscata (facoltativa)

Questi ingredienti ti permetteranno di ottenere un tortino dal ripieno cremoso e saporito, con un guscio croccante che lo rende irresistibile.

Preparazione del tortino di spinaci

Inizia lavando accuratamente gli spinaci e cuocendoli in una pentola con un po’ d’acqua. Una volta appassiti, scolali e strizzali per eliminare l’acqua in eccesso. In una ciotola, mescola gli spinaci con la ricotta, il parmigiano, le uova, il sale, il pepe e la noce moscata. Questo composto sarà il cuore del tuo tortino.

Stendi la pasta brisée in una teglia, lasciando un bordo per il ripieno. Versa il composto di spinaci e livellalo bene. Ripiega i bordi della pasta sopra il ripieno, creando un effetto rustico. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante.

Varianti e consigli per personalizzare il tortino

Il tortino di spinaci è estremamente versatile e può essere personalizzato secondo i tuoi gusti. Puoi aggiungere ingredienti come pancetta, prosciutto, funghi o noci tritate per arricchire il sapore. Se desideri un ripieno più filante, prova ad aggiungere cubetti di mozzarella o provola affumicata.

In alternativa, puoi sostituire gli spinaci con bietole o erbette, oppure arricchire il ripieno con pinoli e uvetta per un tocco dolce. Per una versione più leggera, utilizza yogurt greco al posto della ricotta tradizionale. Questo tortino si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni, rendendolo ideale per preparazioni anticipate.

Servire e gustare il tortino di spinaci

Il tortino di spinaci può essere servito caldo, appena sfornato, per apprezzare la scioglievolezza del formaggio, oppure tiepido o freddo, quando i sapori si sono ben amalgamati. È perfetto come piatto unico accompagnato da un’insalata fresca, oppure in porzioni più piccole per un buffet o un picnic. Grazie alla sua versatilità, questo piatto è adatto a tutte le stagioni e occasioni, rendendolo un must nella tua cucina.