Le origini del gorgonzola

Il gorgonzola è un formaggio erborinato che affonda le sue radici nel cuore dell’Italia, precisamente in Piemonte, ma è anche fortemente legato alla Lombardia. La sua storia inizia nel lontano 879, quando si narra che venne prodotto per la prima volta nella cittadina di Gorgonzola, situata alle porte di Milano. Tuttavia, alcune fonti storiche suggeriscono che le sue origini possano risalire a località come Pasturo, nella Valsassina, dove le grotte naturali favorivano la stagionatura del formaggio.

Un viaggio attraverso i secoli

Per secoli, il gorgonzola rimase un prodotto locale, conosciuto principalmente come stracchino di Gorgonzola, in riferimento alle vacche stanche che pascolavano nelle zone alpine. Solo nel 1500, grazie alla costruzione di navigli e canali, il formaggio iniziò a essere esportato e a guadagnare popolarità. Con il passare del tempo, il nome “gorgonzola” divenne ufficiale e la produzione si estese a diverse province, tra cui Novara, Vercelli e Cuneo in Piemonte, e Bergamo, Milano e Pavia in Lombardia.

La produzione del gorgonzola D.O.P.

Oggi, il gorgonzola è un prodotto D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta), il che significa che può essere prodotto solo in specifiche aree geografiche, utilizzando latte di alta qualità proveniente da allevamenti autorizzati. La stagionatura avviene in strutture adeguate che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del formaggio. Grazie a questa attenzione nella produzione, il gorgonzola è diventato un simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero.

Utilizzi in cucina

Il gorgonzola è un ingrediente versatile, utilizzato in una varietà di ricette. È particolarmente famoso nella preparazione di piatti come la pasta con gorgonzola e noci, dove il suo sapore intenso si sposa perfettamente con la dolcezza delle noci. Inoltre, può essere utilizzato per arricchire risotti, pizze e insalate, oppure servito con miele e frutta per un antipasto raffinato. La sua cremosità e il suo sapore unico lo rendono un formaggio amato da chef e appassionati di cucina.