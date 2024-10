Un evento di prestigio per il pomodoro San Marzano

Il 28 ottobre si avvicina e con esso la settima edizione de Il Mio San Marzano, un evento che celebra uno dei prodotti più iconici della cucina italiana: il pomodoro San Marzano. Quest’anno, l’evento si terrà presso il nuovo stabilimento di Solania, situato in via Fraina a Sarno, in provincia di Salerno. Questo appuntamento non è solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per riflettere sulla qualità e sulla tradizione legate a questo straordinario ingrediente.

Ospiti d’eccezione e protagonisti della cucina

Il programma dell’evento è ricco di sorprese e prevede la partecipazione di nomi illustri del panorama gastronomico italiano. Tra i brand ambassador di Solania, ci saranno il maestro pizzaiolo Diego Vitagliano, il noto Sasà Martucci della pizzeria I Masanielli, e Raffaele Bonetta, dell’omonima pizzeria. Inoltre, sarà presente Paolo Gramaglia, executive chef stellato Michelin e patron del Ristorante President di Pompei. Questi chef e pizzaioli non solo porteranno la loro esperienza, ma contribuiranno a creare un’atmosfera di convivialità e passione per la cucina.

Innovazione e tradizione: il futuro di Solania

Giuseppe Napoletano, amministratore unico di Solania, ha dichiarato che quest’anno l’evento rappresenta un nuovo capitolo per l’azienda. Non si tratta solo di celebrare la fine della campagna produttiva del pomodoro San Marzano, ma anche di presentare il nuovo stabilimento dove verranno prodotti sughi pronti, pesti e altri condimenti a marchio Solania. Questo è un passo importante per valorizzare non solo il San Marzano, ma anche altri ingredienti tipici del territorio, come l’olio delle colline salernitane e il cipollotto nocerino.

In un contesto in cui la qualità e la sostenibilità sono sempre più al centro dell’attenzione, Il Mio San Marzano si propone come un evento che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo esperti del settore e appassionati di gastronomia. Non perdere l’occasione di partecipare a questa celebrazione del pomodoro, un simbolo della cucina italiana e della cultura gastronomica del nostro paese.